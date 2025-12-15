ЕС расширил критерии для внесения в санкционный пакет против Белоруссии

Совет Евросоюза расширил критерии включения физических и юридических лиц в санкционный пакет против Белоруссии. Рестрикции отныне будут приниматься в отношении обвиняемых в манипулировании информацией или повреждении критической инфраструктуры.

Согласно новым критериям, ЕС сможет вводить санкции против лиц, участвующих в действиях, «направленных против функционирования демократических институтов, экономической деятельности или услуг, представляющих общественный интерес для Евросоюза и его государств-членов».

Совет ЕС предпримет меры за действия, «направленные на вмешательство в работу, повреждение или уничтожение критической инфраструктуры». За несанкционированный въезд на территорию страны ЕС также предусмотрены юридические последствия.