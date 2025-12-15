Электричка насмерть сбила иностранца вблизи станции в Петербурге

Гражданин одной из стран ближнего зарубежья погиб под колесами электропоезда вблизи станции Горелово. В обстоятельствах происшествия разбираются в управлении на транспорте МВД России по СЗФО.

Сотрудники ведомства установили, что погибшему 40 лет. Иностранец переходил пути через регулируемый железнодорожный пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

Машинист электрички пытался предотвратить трагедию, подавая звуковые сигналы и применяя экстренное торможение. Однако мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Татьяна Титаева