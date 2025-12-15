В Ростове начальницу районного отдела образования подозревают в получении взятки

В Ростове-на-Дону начальницу Ворошиловского районного отдела образования подозревают в получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону Фото: сайт администрации Ростова-на-Дону

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, Ирину Микову подозревают в получении денег в значительном размере за покровительство. Следствие считает, что в ноябре 2025 года госпожа Микова получила средства от директора одной из гимназий, обязуясь способствовать неприменению мер в случае выявления дисциплинарных нарушений.

Фигурантку заключили под домашний арест. Правоохранители продолжают сбор доказательств.

Константин Соловьев