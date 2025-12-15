Энергетическая система Украины может расколоться на две части: на западный и восточный районы, сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники. Издание отмечает, что сейчас в стране уже наблюдаются проблемы с энергоснабжением с наступлением холодов.

По данным газеты, из-за продолжающихся ударов по энергетической системе Украины из строя могут выйти системы передачи электроэнергии с запада страны на восток. В западной части страны сейчас производится больше всего электроэнергии. Украина «если не на грани» полного отключения электричества на востоке страны, то «очень близка к этому», сказал WP высокопоставленный европейский чиновник.

О многочасовых отключениях электроэнергии на Украине периодически сообщают местные власти и энергетическая компания «ДТЭК». С 2022 года страна потеряла около 80% мощностей энергосистемы. По данным в распоряжении ТАСС, Украина на конец ноября располагала около 10-12 ГВт мощности энергосистемы, что недостаточно для зимнего сезона (необходимо минимум 15 ГВт).

Минобороны России регулярно отчитывается об ударах по территории Украины. Однако министерство сообщает, что российские войска бьют только по военным и энергетическим объектам, «используемым в интересах ВСУ».