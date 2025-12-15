В Ульяновской области музею передан гигантский моллюск мелового периода

В Ундоровский палеонтологический музей (Ульяновская область, поселок Ундоры) передан один из крупнейших аммонитов, когда-либо найденных в России, сообщило в понедельник региональное министерство искусства и культурной политики.

Министерство отмечает, что гигантский моллюск, возраст которого насчитывает около 90 млн лет, был обнаружен в Шигонском районе Самарской области. Диаметр сохранившейся части раковины — почти метр, а полный размер мог достигать полутора метров. Уникальную находку передал в музей палеонтолог-любитель из Самарского общества Владислав Юргелевич. Экспонат уже готовится к размещению в новой экспозиции, посвященной позднему меловому периоду.

Аммониты — головоногие моллюски, появившиеся около 400 млн лет назад в девонском периоде и вырождавшиеся в меловом периоде мезозойской эры (начался 145 млн лет назад, завершился 66 млн лет назад). Чаще всего аммониты выглядят как улитки или завитые рога барана (свое название аммониты получили от сравнения с древнеегипетским божеством Амоном, иногда изображавшимся с рогами барана).

В Ульяновской области большое количество аммонитов встречается в районе села Ундоры, где находится уникальный разрез юрского и мелового периодов.

Андрей Васильев, Ульяновск