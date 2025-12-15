Челябинское УФАС возбудило дело по рекламе шаурмы во «Вконтакте»

Управление ФАС РФ по Челябинской области возбудило дело по рекламе шаурмы в сообществе социальной сети «ВКонтакте». Его рассмотрят 25 декабря, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Пост был размещен в паблике «Новости поселок Потанино!». В нем содержалась информация о том, что «самая вкусная шаурма продается на улице Дундича». Кроме того, в посте не было пометок о рекламе и информации о рекламодателе.

В УФАС подчеркивают, что в рекламе запрещено использовать слова «лучший», «первый» и «самый» без указания конкретных параметров сравнения.

Если рекламу признают ненадлежащей, ее распространителя привлекут к ответственности.