В Марий Эл задержали сбежавшего из-под домашнего ареста подростка в одежде матери

В Марий Эл полиция задержала подростка, который пытался скрыться из-под домашнего ареста, переодевшись в женскую одежду и парик. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Инцидент произошел вечером в пригороде Йошкар-Олы. Экипаж ДПС обратил внимание на стоявшую на обочине девушку без светоотражающих элементов. При проверке выяснилось, что под одеждой и париком скрывался молодой человек, находившийся под домашним арестом по обвинению в распространении наркотиков.

Подросток признался, что для побега взял вещи матери и планировал поймать машину, чтобы уехать в один из районов республики.

Молодого человека доставили в отдел полиции, куда были вызваны его законные представители.

Анна Кайдалова