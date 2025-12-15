На улице Генерала Ивлиева в Нижнем Новгороде хотят построить метро на эстакаде

Нижегородский совет по земельным отношениям отказал ООО «Эней» в выделении земельного участка под строительство спортивного клуба на улице Генерала Ивлиева из-за того, что в далекой перспективе эта территория может попасть в зону строительства эстакады для метро. Объем инвестиций в проект заявлен в размере 111 млн руб.

Во время заседания земельного совета выяснилось, что изначально инвестор планировал построить на этой территории цех по производству упаковки. Позже компания пришла к выводу, что на этом земельном участке экономически целесообразней построить спортивный клуб. Сейчас участок замусорен, на нем находится несколько металлических гаражей. Кроме того, участок расположен одновременно в водоохранной зоне реки Старка, охранной зоне ЛЭП и границах технической зоны будущей линии метрополитена.

Представитель городской администрации пояснил, что метро в этой части Нижнего Новгорода должно будет проходить по эстакаде и при его строительстве земельный участок со спортивным клубом придется изымать.

В свою очередь заместитель министра градостроительного развития Михаил Генин пояснил, что инвестор ранее разработал документацию по планировке территории, где все вопросы по строительству метро «были увязаны». Эта документация согласована с руководством метрополитена. По словам замминистра, в рамках строительства эстакады «придется изымать половину города», но все это «очень-очень далекая перспектива», говорить о которой пока рано.

Замгубернатора Егор Поляков поинтересовался у коллег, стоит ли сейчас «плодить объекты, которые потом придется изымать». Глава нижегородского минимущества Сергей Баринов заявил, что этого делать точно не стоит.

По итогам обсуждения стороны договорились отправить проект на согласование в Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в Нижнем Новгороде. По итогам этого согласования вопрос о выделении земельного участка вновь вынесут на рассмотрение земельного совета.

Андрей Репин