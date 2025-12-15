В Петербурге огласили приговор за хищение 22,75 млн рублей у субподрядчика МО РФ

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Антона Бойчака к двум годам пяти месяцам лишения свободы и штрафу 500 тыс. рублей по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По совокупности с другим приговором окончательный срок составил два года шесть месяцев в колонии общего режима, сообщили в объединенной пресс-службе судов города. С учетом времени в СИЗО наказание сочли отбытым, Бойчака освободили в зале суда.

Суд установил, что не позднее ноября 2022 года Антон Бойчак убедил генерального директора ООО «Импорт Ту Би» участвовать в поставках продукции в Россию. Позже он узнал о готовящемся контракте Министерства обороны РФ с ООО «Прогресс» на поставку 200 тыс. пар тактических перчаток на 120 млн рублей и решил похитить аванс, который должен был поступить «Импорт Ту Би» как субподрядчику.

Далее Бойчак убедил руководителя компании перевести средства на счета подконтрольных ему организаций и индивидуальных предпринимателей под видом оплаты товаров и услуг по фиктивным договорам, а также «вознаграждения» представителю «Прогресса». В результате, как установил суд, было похищено 22,75 млн рублей, которыми фигурант распорядился по своему усмотрению. Антон Бойчак полностью признал вину, дело рассматривалось в особом порядке.

Ранее Антон Бойчак владел зарегистрированной в Пскове компанией ООО «Мистраль», которая, по данным Rusprofile, занималась вспомогательной деятельностью, связанной с перевозками. В 2022 году организация была ликвидирована.

Артемий Чулков