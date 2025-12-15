Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о показательной для отраслевого климата ювелирной выставке.

В Гонконге в конце ноября прошла JMA Hong Kong International Jewelry Show — небольшая по размеру, но всегда показательная в ощущении отраслевого климата выставка. Выставка камерная, удобная для движения, без масштаба и разнообразия мартовских и сентябрьских гигантов. Но путь между стендами мне неожиданно приходилось прокладывать сквозь плотные толпы: людей было много, действительно много. Настолько, что первое впечатление — спрос велик.

Но разговоры с моими хорошими друзьями и знакомыми, кто в Гонконге выставляется годами, быстро охладили оптимизм. Почти все отмечали одно и то же: активность огромная, а продажи — слабые. Слабая конверсия на ноябрьской выставке считывается почти как индикатор: покупатель, а здесь это в и B2B-, и B2C-клиенты, смотрит, интересуется, сравнивает, но покупку откладывает. И это во время года, которое традиционно приносило стабильный спрос.

Календарь гонконгских выставок 2026 года уже сформирован: март, июнь, сентябрь, ноябрь — все ключевые ярмарки вернутся. Вопрос теперь в том, изменится ли настроение. Или рынок все еще будет находиться в режиме осторожности, который так ясно проявился в ноябре.

Анна Минакова