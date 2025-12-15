Ретро-развлечения возвращаются

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о самых популярных поисковых запросах молодежи.

Повышенный интерес к содержимому родительского шкафа возник уже пару лет назад. Школы запрещают смартфоны — почему бы не найти отцовский плеер? Утомил думскроллинг — почему бы не взять бабушкину пряжу?

В 2026 году молодое поколение вновь обратит свое внимание на творческие занятия, которые мы можем помнить из детства. Аналитики сервиса Pinterest уверены, что обычные физические письма возвращаются. Все эти изысканные конверты, почтовые марки и слова, написанные от руки, заменят некоторым юным пользователям DM (личные сообщения). В обзоре трендов на следующий год говорится, что запросов на симпатичные почтовые марки и идеи для друзей по переписке уже стало вдвое больше. На 110% выросло число запросов о подарках, отправленных обычной почтой. Письма, написанные от руки, изучают на 35% чаще.

К слову о вязании, оно тоже никуда не исчезнет — кружевным, видимо, станет все. Куртки-бомберы получат кружевные воротники, банданы украсят нежными узорами, даже смартфоны, похоже, окажутся в сетях из кружева. Запросов на кружевной маникюр в Pinterest стало больше на 215% (салонам красоты стоит следить за такими поворотами). На 120% выросло количество запросов кружевного макияжа, что бы это ни значило. Еще более винтажный оттенок обретают детские комнаты. Видимо, молодым родителям не хватает бабушкиного уюта: они ищут в сети игрушки из детства, особенно почему-то из 1970-х и 2000-х. Цветные коврики, мебель и освещение вновь и вновь отсылают к ретро-интерьерам.

Одновременно, согласно отчету о трендах, возвращается инопланетная эстетика: ледяной синий, фантазии из Sci Fi, неожиданные формы и фактуры. Молодые поколения обращаются к моде и красоте как к способу отвлечься, а зумеры используют самовыражение для поддержания эмоциональной связи с миром и творческого удовлетворения.

Яна Лубнина