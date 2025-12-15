Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, почему привлекательность офисного здания определяется его местоположением.

Локация — один из ключевых факторов, определяющих привлекательность офисного здания для арендаторов. Она напрямую влияет на экономику проекта. По данным экспертов компании CORE.XP, статус района, транспортная доступность и насыщенность инфраструктуры формируют устойчивый спрос и задают уровень будущей доходности. В условиях дефицита качественных офисов этот эффект становится особенно заметным.

Адрес в деловом кластере повышает узнаваемость компании и поддерживает ее репутационный капитал. Не менее важны транспортные развязки и насыщенная инфраструктура — именно они создают комфортный рабочий цикл, отмечают брокеры. Для девелопера выбор площадки — стратегическая задача. Важны не только текущие характеристики территории, но и долгосрочные сценарии ее развития: модернизация транспортной системы, появление новых деловых активностей, плотность аналогичных проектов.

Низкая вакансия, стабильные арендные ставки и спрос инвесторов указывают на формирование привлекательного делового кластера. Интерес корпоративных клиентов к адресам, которые дают бизнесу устойчивость и предсказуемость в работе, обеспечивают проекту ликвидность и соответствуют запросу компаний на более качественную деловую среду, полагают эксперты компании Element. Влияние расположения на стоимость квадратного метра подтверждается данными московского рынка. К началу зимы средневзвешенная ставка аренды офисов класса A составляла 43 тыс. руб. за кв. м. В премиальных кластерах — это в пределах Садового кольца и в деловом центре «Москва-Сити» — до 71 тыс. руб. В отдельных зонах разница достигает двукратного значения, демонстрируя влияние адреса на экономику проекта.

Светлана Бардина