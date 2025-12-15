«На полуострове Малая Азия издревле располагались государства, даже цивилизации»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о достопримечательностях Малой Азии и цивилизациях, которые там существовали.

Где бы вы ни оказались на длинных новогодних праздниках, всегда есть возможность увидеть что-то невероятное. Даже новое чудо света. Я совсем недавно побывал в Турции, кстати, после 25-летнего перерыва, поэтому мои первые размышления как раз о северном побережье Средиземного моря. Вода в море зимой не слишком манящая, зато имеется огромное число достопримечательностей.

Здесь, на полуострове Малая Азия или Анатолия, издревле располагались государства, даже цивилизации: хетты, фригийцы, загадочная конфедерация Арцава — это в бронзовом веке, примерно с XVII века (1,6 тыс. лет) до нашей эры. Потом Лидия, Ликия, Киликия, Мидия — это уже эпоха античности, то есть примерно с VIII столетия до Рождества Христова. Пожалуй, нам ближе и более знакома история о семи чудесах света. Считается, что в истории человечества существовал короткий период в 50 лет, когда их можно было увидеть все одновременно, но и он был когда-то до нашей эры. Самое древнее из этих чудес света и единственное до сих пор существующее — великая пирамида в Гизе, она же пирамида Хеопса, построенная в 2560 году до новой эры.

А буквально только что, в конце 2025 года, международная команда археологов сделала потрясающее открытие, способное перевернуть мировую историю и сдвинуть границы эпох. В Юго-Восточной Анатолии, в районе городка Сиирт, недалеко от берегов реки Тигр, около деревеньки Паямлы с населением в 121 человек, обнаружены круглые постройки с колоннами, которые датируются XII тысячелетием до нашей эры. Здесь же, в Малой Азии, на территории нынешней Турции, находилось сразу два чуда из семи знаменитых античных чудес. Галикарнасский мавзолей (гробница карийского сатрапа Мавсола) IV века до нашей эры располагался прямо в центре туристического Бодрума. Развалины храма Артемиды в Эфесе, возведенного на 200 лет раньше на побережье Эгейского моря, расположены около города Сельчук, недалеко от курорта Кушадасы. От обоих памятников сохранились лишь воспоминания, однако развалин времен античности в Малой Азии предостаточно.

Дмитрий Буткевич