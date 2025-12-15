Обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает, как Мари Дорен-Абер и Анаис Бескон уступили первое место в гонке биатлонистке Марин Боллье.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биатлонистки Жюстин Брезаз-Буше, Мари Дорен-Абер, Анаис Бескон и Марин Боллье

Фото: Jens Meyer / AP

Мир спорта видел всякое. В стремлении победить атлеты порой идут на серьезные уловки. Но иногда поражение планируется заранее, причем необязательно из корыстных побуждений. Бывает так, что желание проиграть — поистине благородный поступок, как бы удивительно это ни звучало. Да, такое случается редко, особенно на серьезном уровне, но случается.

Одна из самых ярких историй произошла на чемпионате Франции по биатлону в 2016 году. В тот момент Марин Боллье решила уйти из большого спорта, хотя ей было всего 28 лет. Масс-старт должен был стать ее последним выступлением. Конечно, спортсменка горела желанием победить, но противостоять Мари Дорен-Абер и Анаис Бескон она не могла и шла на финиш всего лишь третьей. Но, как потом выяснилось, подруги по команде решили подарить сопернице золотую медаль. Девушки взялись за руки и демонстративно снизили скорость, позволив Мари Боллье пересечь финишную черту первой. Только вот организаторы турнира благородный жест не оценили. Более того, грянул скандал — все-таки это были официальные соревнования, а не коммерческие или любительские старты.

После долгих совещаний было принято решение записать в официальном протоколе, что первой финишировала Дорен-Абер. Но когда спустя несколько лет, уже на Кубке мира, биатлонистка Дарья Домрачева пропустила вперед Доротею Вирер, чтобы та взяла серебро в гонке преследования, арбитры не стали возражать. Дело в том, что в борьбе за медаль белоруска сломала итальянке лыжную палку, после чего замедлилась и позволила Вирер себя обойти. После финиша Дарья сказала журналистам, что не могла воспользоваться проблемой соперницы, так как испортила ее экипировку.

Владимир Осипов