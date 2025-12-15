Междугороднее автобусное сообщение в Курске переведут на новый транспортный узел

Межмуниципальные автобусные транспортные потоки планируется перевести с курского автовокзала на новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) у железнодорожного вокзала. Об этом на заседании регионального правительства сообщил областной министр транспорта и автодорог Александр Замараев.

«Часть рейсов — а может быть и все — перейдут на ТПУ, который будет сформирован на базе железнодорожного вокзала. Там будет совершенно другой подход и к расписанию, и к комфорту для пассажиров»,— сообщил господин Замараев.

Губернатор Александр Хинштейн сообщил, что совместная с РЖД работа по созданию нового ТПУ уже началась.

Александр Замараев обратил внимание на то, что в последнее время «посыпались обращения на неудовлетворительное состояние автовокзала».

«К сожалению, эта проблема присуща многим региональным центрам, где автовокзалы ранее были приватизированы, и собственники не считают нужным содержать их в надлежащем виде, относятся к ним наплевательски и потребительски. В частной собственности у них только здание, при этом они сидят на маршрутах и рейсах, которые формирует государство. Если вы так относитесь к пассажирам, мы эти потоки будем переводить»,— обратился господин Хинштейн к собственникам автовокзала.

Юрий Голубь