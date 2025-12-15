Полицейские погорели на автоматах

В Красноярске вынесли приговор двум бывшим высокопоставленным сотрудникам по борьбе с коррупцией. Алексей Попенов из горУМВД, по материалам дела, предоставил организатору подпольного казино игровые автоматы и покерные столы, а затем за взятки ограждал его клуб от проверок. В последующем «шефство» над бизнесменом взял Денис Ковалев, служивший в региональном главке МВД. Общая сумма полученных ими взяток составила свыше 380 тыс. руб., а общий тюремный срок — 12,5 лет.

Ближайшие годы бывшие красноярские борцы с коррупцией проведут в колонии

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Ближайшие годы бывшие красноярские борцы с коррупцией проведут в колонии

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд вынес приговор двум бывшим сотрудникам красноярской полиции, «крышевавшим» игорный бизнес. Об этом сегодня рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Алексея Попенова, возглавлявшего отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК) УМВД «Красноярское», задержали в апреле 2024 года и заключили под стражу. Через полгода вслед за ним в СИЗО отправился замначальника отдела УЭБиПК регионального главка МВД Денис Ковалев. Основанием послужило уголовное дело, которое было возбуждено по материалам ФСБ.

Согласно версии следствия, в ноябре 2019 года Алексей Попенов, занимавший в тот период должность старшего оперуполномоченного ОЭБиПК, организовал своему знакомому доступ в хранилище краевой полиции, забитого изъятым игровым оборудованием. Приятелю, собиравшемуся открыть нелегальное казино, полицейский предоставил в пользование 32 игровых автомата и пару столов для игры в покер. Нелегальный клуб открылся в достаточно бойком месте на улице Водопьянова.

По материалам дела, в 2020-м и 2023 годах полицейский получил от организатора клуба в общей сложности 45 тыс. руб. За это он оказывал бизнесмену покровительство, ограждая заведение от проверок.

По данным следствия, в 2023 году Алексей Попенов перевелся в другой отдел, по его просьбе опекать предпринимателя стал замначальника отдела УЭБиПК регионального главка МВД Денис Ковалев. С ним бизнесмен рассчитывался криптовалютой USDT. С августа по октябрь 2023 года он передал 3,5 тыс. единиц USDT, эквивалентные 338 тыс. руб. Криптовалюту конвертировали в рубли и обналичивали через посредника.

Алексею Попенову предъявили обвинение в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), получении взятки (ч. 2 ст. 290 УК РФ) и посредничестве во взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ). Денису Ковалеву инкриминировали получение взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) и отмывание денег (ст. 174.1 УК РФ).

В качестве обеспечительных мер следователи добились ареста его автомобилей Mitsubishi и Audi.

По данным следствия Алексей Попенов вину признал, Денис Ковалев отрицал претензии по делу. В апреле 2025 года дело поступило на рассмотрение Центрального райсуда Красноярска. К тому времени борцов с коррупцией уже уволили из органов.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, Алексею Попенову присудили пять с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима. Денис Ковалев проведет в колонии строгого режима семь лет. Кроме того, им присудили штраф в размере от 115 до 338 тыс. руб. и запретили занимать должности в правоохранительных органах на срок от 1 до 1,5 лет. Также суд конфисковал у осужденных эквивалент взяток и постановил уничтожить игровое оборудование.

Константин Воронов