Губернатор рассказал о массированной атаке на энергообъекты Астраханской области

Силы ПВО Астраханской области отразили одну из самых массированных атак ВСУ. Под удар попали промышленные и энергетические объекты региона. Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин в Telegram-канале.

Всего над регионом, по словам господина Бабушкина, уничтожены 38 беспилотников. Еще один дрон сбит над акваторией Каспийского моря. При падении обломков БПЛА возник пожар. Его оперативно потушили, заверил губернатор. Обошлось без пострадавших.

Игорь Бабушкин поблагодарил оперативные службы за слаженную работу при ликвидации последствий атаки. Он также призвал местных жителей при обнаружении «обломков или непонятных предметов» не подходить к ним близко и сразу сообщать о найденном объекте в 112.