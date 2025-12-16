Развитие отелей по франшизе — мировой тренд. Глобальный рынок гостиничных франшиз в 2024–2030 годах будет расти на 6,2% ежегодно и достигнет $54,8 млрд к 2030 году, прогнозирует американская аналитическая компания Market Research. После пандемии COVID-19 отельеры стали искать устойчивые и масштабируемые модели развития бизнеса, а франчайзинг позволяет им работать под устоявшимся брендом с проверенной репутацией, стандартизированными моделями обслуживания и доступом к глобальным системам бронирования, маркетинговым платформам и операционной поддержке, отмечают исследователи. Кроме того, работа под крупным известным брендом дает возможность собственникам отелей снижать стоимость привлечения клиентов и повышать загрузку гостиниц, пишут аналитики Market Research.

Российский рынок гостиничных услуг увеличился в 2024 году на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 242 млн ночевок, свидетельствуют данные аналитической компании BusinesStat. При этом, как писал Forbes, отечественный отельный рынок все больше переходит от прямого управления к развитию по франшизе.