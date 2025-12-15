В Магнитогорске завершился зимний этап всероссийского марафона «Земля спорта»

Участники спортивного марафона «Земля спорта», организованного для жителей сельских регионов и работников предприятий агропромышленного комплекса, в течение двух дней выявляли сильнейших в хоккее и беге.

Гости смогли по достоинству оценить спортивные сооружения Магнитогорска и один из самых масштабных российских проектов по преобразованию городской среды — курорт «Притяжение», инициатором и основным инвестором строительства которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Спортивный марафон начался с благотворительного забега в городском курорте «Притяжение» и отборочных матчей по хоккею в «Арене Металлург».

В соревнованиях приняли участие более чем 400 спортсменов из Алтайского края, Башкортостана, Мордовии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской и других областей Российской Федерации.

В магнитогорском курорте «Притяжение» спортсмены осваивали полосу препятствий, фиджитал-футбол или лазертаг в «Центре развлечений», каток парка и горнолыжный склон и делились впечатлениями:

«Масштабы поражают, конечно, очень эффектный парк, хочется приехать сюда и просто нагуляться, воспользоваться его услугами, о которых наслышаны и поражены. Полоса препятствий порадовала: кажется простой, а на деле сложная, требует силы и ловкости», — говорят Алина Синицына из Мурома и Оксана Ахметзянова из Челябинка.

«Это замечательная возможность популяризации спорта среди людей, которые не занимаются хоккеем профессионально. Сегодня они сами научились кататься и владеть клюшкой, завтра соберут команду, а послезавтра приведут в хоккей сына или в фигурное катание — дочь», — убежден тренер ДЮСШ «Металлург» Евгений Сирота.

На горнолыжном склоне «Притяжение» состоялось техническое открытие малого и детского склонов. Участники «Земли спорта» смогли первыми опробовать качество покрытия для горнолыжников — гостей курорта «Притяжение». К их услугам были сноу-доски, горные лыжи и урок от инструкторов. Возможностью прокатиться по склону парка воспользовалось около полусотни спортсменов.

Победительницей женского забега на два километра стала Анастасия Ермолаева (Пенза).

В мужском забеге на три километра победил представитель Челябинской области Азамат Фаттахов. Победителем смешанной эстафеты стала команда Челябинской области.

В финал хоккейного турнира «3Х3» вышли победитель «Земли спорта-2024» Саратов и сборная Татарстана. Напряжение держало зрителей до финальной сирены. Победу и переходящий хоккейный кубок в итоге снова достался саратовцам. На втором месте команда Татарстана, на третьем — Мордовии.

Кроме того, у участников спортивного марафона была уникальная возможность поучаствовать в товарищеском матче со звездами магнитогорского хоккея, выступавшими в составе прославленного хоккейного клуба «Металлург».

Завершился марафон концертом приглашенных артистов: сначала на сцену поднялся Va.No, пока больше известный как бывший солист проекта Quest Pistols Show Иван Криштофоренко, так что знакомый репертуар певца пришёлся публике по душе. Основным хедлайнером вечера стала группа «Винтаж» и ее солистка Анна Плетнева.

Магнитогорский зимний этап всероссийского марафона «Земля спорта-2025» подытожил исполняющий обязанности начальника городского управления физкультуры и спорта Денис Абдуллин.

«Магнитогорск снова стал спортивной столицей, принял своего рода Олимпиаду для аграриев, в которой команды из 30 регионов страны показали силу воли и стремление к победе. Особые слова благодарности организаторам, судьям, волонтёрам и жителям, которые создали атмосферу настоящего праздника. Глобальная цель фестиваля – сотни новых друзей, которые заразились идеей здорового образа жизни, и миссия эта выполнена», — отметил Денис Абдуллин.

ПАО «ММК»