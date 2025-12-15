Ростовская область опустилась на 19-е место в рейтинге рынка новостроек

Ростовская область за два месяца потеряла пять позиций в рейтинге устойчивости рынка новостроек ЕРЗ.РФ, переместившись с 14-го на 19-е место среди 20 крупнейших строительных регионов с итоговой оценкой минус семь баллов по данным на 1 ноября 2025 года. Об этом сообщил портал Domostroydon.ru.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Падение рейтинга перевело регион из группы с достаточно высокой в категорию с высокой вероятностью кризиса перепроизводства. Согласно данным аналитиков, вывод новых проектов на Дону превышает продажи на 176%, что свидетельствует о быстром накоплении предложения при слабом спросе.

Фактическая распроданность отстает от нормативного уровня на 2,4 процентных пункта. Рост цен практически равен инфляции, что не способствует покупательской активности.

«Особую тревогу вызывает низкий уровень покрытия задолженности застройщиков средствами на эскроу-счетах — всего 63,8%. Это создает угрозу кассовых разрывов при дальнейшем снижении продаж»,— говорится в сообщении.

Лидером рейтинга стала Тульская область с девятью баллами, где продажи опережают ввод на 131%, а запасы эскроу почти полностью покрывают обязательства. Последнее 20-е место занял Краснодарский край с оценкой минус восемь баллов и превышением ввода над продажами на 231,5%.

Валентина Любашенко