В Перми за год подешевела аренда съемного жилья

В Перми за год предложение на рынке долгосрочной аренды квартир выросло на 34%, сообщают специалисты «Авито Недвижимости». Больше всего увеличился выбор трехкомнатных квартир — на 70%. Средняя стоимость аренды жилья составила 31,2 тыс. руб. в месяц, что ниже показателя ноября 2024-го на 2%.

По сравнению с ноябрем прошлого года спрос на съемное жилье в краевой столице вырос на 8%. Наибольшую динамику показали двухкомнатные квартиры (+15%) и студии (+15%), интерес к однокомнатным квартирам вырос на 2%.

В целом по России стоимость долгосрочной аренды жилья в ноябре составила 35,3 тыс. руб. в месяц. Это на 1,3% меньше, чем в том же месяце прошлого года. По сравнению с ноябрем 2024 года стало дешевле снять квартиру в Москве (–15%), Краснодаре (–13%), Туле (–12%), Челябинске и Екатеринбурге (–11% в каждом).