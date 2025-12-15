Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Бывшего замглавы полигона «Скоково» осудили за мошенничество

Ярославский районный суд признал виновным жителя Самары Евгения Аброськина, бывшего заместителя генерального директора АО «Скоково» (принадлежит правительству области), в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Суд установил, что в 2019 году замгендиректора Аброськин подготовил документы на аукцион, которые обеспечивали победу подконтрольному ему ООО «НефтеГазСервис». Предметом торгов была поставка станции очистки фильтрата для полигона отходов, цена контракта — 82,3 млн руб.

По личным договоренностям с обвиняемым организация поставила станцию за 25 млн руб. Однако техника не соответствовала требованиям: в ней отсутствовали узел автоматизированной системы управления технологическим процессом и узел учета очищенных вод. Оставшиеся 57 млн руб. заместитель руководителя вывел через подконтрольные фирмы. Таким образом АО «Скоково» был нанесен ущерб в 82 млн руб.

Евгению Аброськину назначили 5 лет исправительной колонии общего режима. С поставщика станции суд взыскал 82,3 млн руб.

Алла Чижова

