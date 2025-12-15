Праздник под бой кремлевских курантов

Отель Four Seasons Hotel Moscow приглашает встретить Новый год в своих ресторанах — праздничные программы пройдут сразу в нескольких пространствах. Особая атмосфера ждет в главном ресторане Quadrum, где ожидание боя курантов подарит возможность вживую увидеть стены Кремля. С 8 часов вечера 31 декабря начнется программа «Сказочный русский Новый год» в сопровождении гуслей. Гостей ждут танцы — от калинки-малинки до балета, диджей-сет, конкурсы и розыгрыши подарков, включая проживание в Four Seasons в Москве или Санкт-Петербурге. Для детей подготовлена отдельная зона с аниматорами, мастер-классами и шоу от Бабы Яги. К праздничному вечеру составлено специальное меню из пяти курсов от шеф-повара отеля Дженнаро Конте и шеф-повара Quadrum Константина Нецветаева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Отель Four Seasons Hotel Moscow Фото: Four Seasons Hotel Moscow Отель Four Seasons Hotel Moscow Фото: Four Seasons Hotel Moscow Следующая фотография 1 / 2 Отель Four Seasons Hotel Moscow Фото: Four Seasons Hotel Moscow Отель Four Seasons Hotel Moscow Фото: Four Seasons Hotel Moscow

В это же время на первом этаже, в ресторане Silk Lounge, на глазах у гостей будет оживать история о Коньке-Горбунке, а перо жар-птицы станет главным символом торжества. Встреча Нового года начнется в 8 вечера и развернется в ярком музыкально-танцевальном действии — с игрой на балалайках, народными плясками и праздничными песнями. Новогодний стол порадует широким ассорти горячих и холодных блюд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Новогодняя ночь в ресторане Quadrum Фото: Four Seasons Hotel Moscow Новогодняя ночь в ресторане Silk Lounge Фото: Four Seasons Hotel Moscow Новогодняя ночь в баре «Московский» Фото: Four Seasons Hotel Moscow Следующая фотография 1 / 3 Новогодняя ночь в ресторане Quadrum Фото: Four Seasons Hotel Moscow Новогодняя ночь в ресторане Silk Lounge Фото: Four Seasons Hotel Moscow Новогодняя ночь в баре «Московский» Фото: Four Seasons Hotel Moscow

Еще одной локацией для празднования станет таинственный и атмосферный бар «Московский», где подготовили программу «Пиковая дама», вдохновленную одноименной повестью Пушкина. Все элементы шоу создают ощущение азарта и мистики: хореографические постановки — от танца в клетке до современного балета, выступления кавер-группы и работа таролога, который поможет заглянуть в будущее.

Эта программа подойдет как для самой встречи Нового года, так и для продолжения ночи после боя курантов. Гости ресторана Quadrum могут приобрести вход в бар по выгодной цене.

Нина Никифорова