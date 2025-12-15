Пермский отель «Тенториума» переименован в «Курорт Сити»

Отель на ул. Встречной, 37, в Перми, прежде принадлежавший компании «Тенториум», сменил название на «Курорт Сити». Об этом сообщает портал «Интересная Пермь». Ранее комплекс выкупил депутат заксобрания Пермского края Николай Благов.

По информации портала, новый собственник привлек для управления объектом компанию USTA Management из Екатеринбурга. Для развития проекта планируется усиление термального направления, медицинских и спа-услуг, строительство на территории курорта некапитальных экологичных объектов размещения.

Напомним, господин Благов стал совладельцем курорта минувшей весной. Изначально инвестор купил только долю в проекте.

«Термы Тенториум» были созданы на базе имущественного комплекса Пермской грязелечебницы, который группа предприятий приобрела в 2002 году. После этого комплекс был серьезно реконструирован. По данным сайта компании, сейчас там расположены термальная зона с открытым подогреваемым и тремя крытыми бассейнами, а также спа-центр, несколько видов бань и саун и фуд-корт. Комплекс оказывает и гостиничные услуги.