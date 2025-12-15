Пермский отель «Тенториума» переименован в «Курорт Сити»
Отель на ул. Встречной, 37, в Перми, прежде принадлежавший компании «Тенториум», сменил название на «Курорт Сити». Об этом сообщает портал «Интересная Пермь». Ранее комплекс выкупил депутат заксобрания Пермского края Николай Благов.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
По информации портала, новый собственник привлек для управления объектом компанию USTA Management из Екатеринбурга. Для развития проекта планируется усиление термального направления, медицинских и спа-услуг, строительство на территории курорта некапитальных экологичных объектов размещения.
Напомним, господин Благов стал совладельцем курорта минувшей весной. Изначально инвестор купил только долю в проекте.
«Термы Тенториум» были созданы на базе имущественного комплекса Пермской грязелечебницы, который группа предприятий приобрела в 2002 году. После этого комплекс был серьезно реконструирован. По данным сайта компании, сейчас там расположены термальная зона с открытым подогреваемым и тремя крытыми бассейнами, а также спа-центр, несколько видов бань и саун и фуд-корт. Комплекс оказывает и гостиничные услуги.