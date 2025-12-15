В районе горы Ослянка в Прикамье потерялась еще одна тургруппа

Краевое МЧС получило информацию об еще одной пропавшей группе туристов в Горнозаводском районе. О туристах сообщил владелец отеля в поселке Средняя Усьва.

По словам владельца гостиницы, в состав группы входили пять мужчин и одна женщина, передвигавшиеся на снегоходах с волокушами. Группа вышла на маршрут в район горы Ослянка 13 декабря. Туристы сказали хозяину отеля, что планируют вернуться на следующий день, но могут и задержаться.

Настоящее время ведутся поиски другой группы туристов из 15 человек, вышедшей на маршрут к Ослянке 13 декабря. На точку сбора группы вышли только два человека, с остальными участниками связи нет, их местонахождение неизвестно.

Туристов ищут спасатели, сотрудники краевого МЧС, волонтеры, полицейские и местные жители. Применяются беспилотные летательные аппараты, транспорт повышенной проходимости и вертолет. Всего к поискам привлечены более 100 человек и 46 единиц техники.

По факту исчезновения туристов СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело.