Россельхознадзор забраковал более 18 тонн сомнительного сыра в Нижнем Новгороде

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл выявило в Нижнем Новгороде нарушение прослеживаемости 18,3 т сырья для производства сыра. Производственный ветеринарно-сопроводительный документ (ВСД) на выработанный сыр аннулировали, сообщили в пресс-службе управления 15 декабря.

Сырье поступило из Татарстана на площадку ООО «Фабрика упаковки МТ» для производства сыра «Российский» с массовой долей жира 50%. При этом документы, подтверждающие происхождение молочной продукции, ранее были аннулированы.

Таким образом, в отношении продукции нарушен принцип прослеживаемости, что не позволяет установить ее происхождение и безопасность. Россельхознадзор примет меры для недопущения молочной продукции в оборот. Название производителя сырья не раскрывается.

Галина Шамберина