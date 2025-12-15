Семерых участников ОПГ арестовали в Ставропольском крае

Кочубеевский межрайонный следственный отдел СК России завершил расследование уголовного дела против вооруженной банды в Ставропольском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

В 2024 году ранее судимый житель Нефтекумского округа организовал преступную группу для разбойных нападений на жителей региона. В банду вошли еще шестеро участников от 27 до 53 лет, один из которых отбывал наказание и занимал высшее положение в криминальной иерархии. При отборе членов ОПГ организатор учитывал их криминальное прошлое и навыки обращения с огнестрельным оружием.

За десять месяцев деятельности группировка совершила похищения людей, разбои, вымогательства и грабежи, используя незаконно приобретенное огнестрельное оружие и боеприпасы. Перед нападениями злоумышленники изучали финансовое положение жертв, наличие у них автомобилей и недвижимости. К каждому преступлению участники тщательно готовились: распределяли роли и для конспирации использовали разные машины.

Так, в ноябре 2024 года членов банды задержали во время передачи денег жительницей Невинномысска. Преступники похитили ее и под угрозой оружия потребовали 3 млн. руб., ювелирные украшения, а также переоформления на них двух жилых домов, двух земельных участков и автомобиля. Опасаясь за жизнь, потерпевшая согласилась на требования. При переоформлении имущества в многофункциональном центре и передаче денег соучастников задержали с поличным.

При обыске в доме одного из обвиняемых полицейские нашли пистолет, у остальных участников изъяли травматическое оружие. Общий ущерб от действий группировки превысил 4 млн. руб.

Семь участников вооруженной банды, в зависимости от степени и роли каждого, обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1 и 2 ст. 209 УК РФ (создание банды и участие в ней), ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов, совершенные организованной группой), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (похищение человека), п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) (3 эпизода), ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство) (2 эпизода), ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование) и ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

По ходатайству следователя всем членам банды избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. На имущество обвиняемых наложили арест для возмещения ущерба.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу

Валентина Любашенко