Начались продажи обновленной Lada Vesta модельного 2026 года

АвтоВАЗ начал продажи обновленной Lada Vesta модельного 2026 года, оснащенной новой электронной архитектурой и улучшенной мультимедийной системой. Об этом сообщили в пресс-службе автопроизводителя 15 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ключевое обновление — внедрение ключ-карты, обеспечивающей бесключевой доступ и дистанционный запуск двигателя. Система автоматически разблокирует и блокирует двери при приближении или отдалении владельца. Кроме того, все версии автомобиля теперь оснащены передними электростеклоподъемниками с автоматическим режимом.

В компании отметили, что стоимость базовой комплектации Lada Vesta осталась прежней — от 1,5 млн руб. Пакет технологических обновлений 2026 модельного года, включающий новую электронную архитектуру и другие опции, обойдется покупателям в 54 тыс. руб.

Также расширен выбор цветов кузова: окраска «Тайфун» в сером металлике, ранее доступная только для спортивных версий, теперь предлагается для всего модельного ряда Vesta

Андрей Сазонов