КРПК выиграла контракт стоимостью 747 млн рублей на строительство общежития в Березниках

Победителем конкурса на право строительства общежития для иногородних студентов Березниковского политехнического колледжа признано АО «Корпорация развития Пермского края». Компания стала единственным участником торгов, ее заявка признана соответствующей требованиям конкурсной документации. Цена контракта составит 747,1 млн руб.

Как указано в техническом задании, объект разместится на улице Ивана Дощеникова. Семиэтажное здание с комнатами повышенной комфортности будет рассчитано на проживание 400 учащихся. Помимо жилых комнат на каждом этаже оборудуют кухни, комнаты отдыха, доступ в интернет. В общежитии будет свой медпункт и спортивная инфраструктура.

Подрядчик должен приступить к работам 29 декабря 2025 года, сдать объект — 28 июля 2027 года.