В Башкирии закрыли на карантин восемь школ и три детсада

В связи с ростом заболеваемости респираторными инфекциями в Башкирии полностью закрыли на карантин восемь школ и три детских сада. Кроме того, частично приостановлена деятельность 133 классов в 46 школах и 15 групп в 12 детских садах, сообщает «Башинформ» со ссылкой на республиканский Роспотребнадзор.

В этом эпидемиологическом сезоне в регионе преобладает гонконгский грипп A(H3N2), который выявляют у 80% заболевших.

Особенностью гонконгского гриппа является трудно сбиваемая высокая температура, сильная ломота в теле, головная боль, резкое и быстрое ухудшение состояния. Возможны рвота, диарея, насморк и кашель.

Майя Иванова