Турпоток в Самарскую область с начала года превысил 1,25 млн человек

Туристический поток в Самарскую область в период с января по ноябрь текущего года вырос на 20% и составил 1,254 млн человек. Об этом сообщила министр туризма региона на оперативном совещании облправительства

Среди субъектов Приволжского федерального округа Самарская область по этому показателю занимает третье место. До конца года регион должны посетить более 1,4 млн человек.

Наибольшее число туристов в Самарскую область приезжает из Москвы, Башкортостана, а также из соседних Татарстана, Оренбургской и Ульяновской областей.

Андрей Сазонов