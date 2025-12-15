Суд в Северной Осетии вынес приговор иностранцу за торговлю наркотиками

В Северной Осетии суд приговорил 23-летнего иностранного гражданина к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима за торговлю наркотиками. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подсудимого признали виновным в покушении на незаконную торговлю наркотиками через интернет в составе группы (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). По версии следствия, молодой человек по указанию соучастника доставил на территорию республики синтетический наркотик для сбыта.

Доказано, что злоумышленник обустроил семь тайников с наркотиком во Владикавказе. Вещества изъяли сотрудники полиции. Суд также конфисковал в пользу государства три мобильных телефона, которые подсудимый использовал при совершении преступлений. Уголовное дело в отношении соучастника правоохранители выделили в отдельное производство.

