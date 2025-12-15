Команда профсоюза Группы ММК стала чемпионом Арктической лиги КВН

Сборная команда Первичной профсоюзной организации Группы ММК «Проспект металлургов» одержала уверенную победу в финале официальной Арктической лиги Международного союза КВН.

Решающая игра сезона состоялась в Салехарде. На финальном этапе магнитогорцам пришлось соревноваться в остроумии с коллективами городов Губкинский и Тарко-Сале, а также сборной Ямала. Блестящее выступление «Проспекта металлургов» принесло им высокую оценку от жюри — 79 баллов из 80 возможных. Итог — чемпионское звание, победный кубок и возможность выступить на всероссийском уровне. Уже в январе будущего года наша команда примет участие в 37-м Международном фестивале «КиВиН» в Сочи, где поборется за возможность попасть в одну из телевизионных лиг.

«Эмоции просто зашкаливают! Это невероятное чувство осознавать, что месяцы упорной работы, репетиций и поиска удачных шуток увенчались громкой победой. Мы благодарны жюри за высокую оценку, нашим болельщикам за поддержку, а профсоюзу за возможность играть в КВН и реализовывать себя. Этот кубок — общая победа нашей команды, профкома и комбината. А возможность участия в фестивале в Сочи открывает для нас новые горизонты. Мы полны энтузиазма, драйва и готовы к новым вызовам», — поделился впечатлениями от победы капитан сборной команды КВН профсоюза Группы ММК Денис Шкуркин.

Победа в престижном конкурсе — значимое достижение не только для самих участников команды, в которую входят работники предприятий Группы ММК, но и для всей металлургической Магнитки. Это долгожданный успех магнитогорской сборной в официальной лиге КВН со времён популярной команды «Уездный город».

ПАО «ММК»