Более 1 тыс. афганцев хотят судиться с британским Минобороны

Как сообщает Financial Times, более 1 тыс. афганцев, помогавших британским властям в борьбе с «Талибаном», намерены судиться с Министерством обороны Великобритании за утечку их данных. Афганцы опасаются репрессий со стороны талибов. Интересы пострадавших представляет юридическая фирма Barings, которая направила в Министерство обороны досудебную претензию, и FT рассматривает это как подготовку к судебному разбирательству.

В феврале 2022 года сотрудник британского Минобороны по ошибке раскрыл базу данных в ходе электронной переписки. Были раскрыты личные данные примерно 25 тыс. афганских заявителей убежища и членов их семей, а также сведения о некоторых агентах MI6 и сотрудниках спецназа. Об этом инциденте стало известно только в августе 2023 года. Однако затем информация об утечке была закрыта судебным запретом.

Barings располагает доказательствами, что некоторые из лиц, фигурировавших в просочившейся базе данных, или связанные с ними люди уже убиты, а другие подверглись угрозам со стороны талибов. Юридическая фирма требует для своих клиентов компенсацию в размере не менее 50 тыс. фунтов каждому, что в сумме составит около 50 млн фунтов. Истцы просят сохранить анонимность в ходе судебного разбирательства в целях их безопасности. «Защита данных была обязанностью Министерства обороны»,— заявляют адвокаты.

Евгений Хвостик