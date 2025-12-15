На трассе М-5 в Челябинской области ограничили движение автобусов и фур

Из-за сильного снегопада на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области ограничили движение для автобусов, маршрутных такси и грузовиков 15 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

С 16 часов закрыто движение для автобусов и фур на участке от Чебаркуля до границы региона с Республикой Башкортостан. Водителям рекомендуют учитывать запрет при планировании маршрута. Предварительное время окончания ограничения движения назначено на полночь 16 декабря. Решение могут изменить, если снегопад продолжится.

Виталина Ярховска