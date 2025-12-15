Строительство бассейна в Соликамске оценили в 847 млн рублей

ГКУ «Центр организации закупок» объявило конкурс на проектирование и строительство в Соликамске универсального дворца спорта (бассейна с универсальными залами). Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Как указано в техническом задании, объект должен быть построен на проспекте Юбилейном.

Площадь трехэтажного универсального дворца спорта составит 3932 кв. м. Он будет включать в себя плавательный бассейн на пять дорожек, развлекательный бассейн, тренажерные залы, кафе, административные помещения. Пропускная способность спорткомплекса составит 114 человек в смену.

К работам требуется приступить 3 июня 2027 года, сдать объект — 2 сентября 2028 года.

Максимальная цена контракта составляет 847,9 млн руб. Итоги конкурса подведут 16 января 2026 года.