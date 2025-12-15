В Ярославской области отменили беспилотную опасность

На территории Ярославской области объявили отбой беспилотной опасности. Соответствующее сообщение губернатор Михаил Евраев разместил в своем Telegram-канале 15 декабря в 14:16.

Угроза атаки БПЛА была объявлена в регионе еще 14 декабря в 00:26. В период действия беспилотной опасности ярославский аэропорт не принимал и не выпускал самолеты.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что последний налет БПЛА на Ярославскую область был зафиксирован 12 декабря. Тогда средствами ПВО были уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. О последствиях налета власти не сообщали.