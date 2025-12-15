В Казани в новогоднюю ночь разрешили запускать салюты на четырех специально оборудованных площадках. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани на Новый год можно будет запустить салют в четырех точках

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ В Казани на Новый год можно будет запустить салют в четырех точках

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

Пиротехнику можно будет использовать в Советском районе — у ипподрома между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина; в Вахитовском и Приволжском районах — на Нижне-Заречной дамбе; в поселке Мирный — в Березовой роще; в Кировском и Московском районах — на майдане улицы Гаврилова.

Централизованный городской салют в Казани, как и в прошлом году, проводиться не будет. Решение связано с действием особого противопожарного режима.

Анна Кайдалова