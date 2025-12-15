Нижегородская учительница поверила мошенникам и потеряла 4,9 млн рублей

Учительница из Заволжья (Нижегородская область) потеряла почти 4,9 млн руб., поверив телефонным мошенникам. По данным полиции, 57-летней нижегородке пришло сообщение якобы от руководства школы. Ее просили в рамках цифровизации информации о сотрудниках проверить личные данные на портале госуслуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После этого учительнице позвонили неизвестные и сообщили, что на ее имя оформлены кредит на 1 млн руб., а также доверенность на распоряжение денежными средствами и недвижимостью. Для того, чтобы аннулировать кредит, ей предложили переоформить лицевой счет и внести платеж.

На протяжении месяца нижегородка выполняла указания аферистов и частями переводила им собственные сбережения и заемные средства.

По факту мошенничества полиция возбудило уголовное дело.

Андрей Репин