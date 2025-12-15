Самарский губернатор назначил своим советником спортсмена и участника СВО

В Самарской области назначен новый помощник губернатора. Глава региона Вячеслав Федорищев объявил о назначении на эту должность Рамиса Терегулова.

Фото: Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Рамис Терегулов — участник специальной военной операции, командир разведгруппы спецназначения. Он имеет звание мастера спорта международного класса по спортивной борьбе, армейскому рукопашному бою, самбо.Также является чемпионом России, Европы и мира по панкратиону.

В зону ответственности нового помощника войдет работа по привлечению граждан Самарской области на контрактную службу в вооруженные силы России. Также Рамис Терегулов будет отвечать за организацию территориальной обороны в регионе.

Андрей Сазонов