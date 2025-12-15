Новый год начнется с трезвого забега

Фестиваль закаливания, «Сбитень-пати» и трезвый забег утром 1 января — эти и другие мероприятия пройдут в Рязани, которая в 2025 году получила статус новогодней столицы России. Гуляния стартовали 13 декабря и продлятся почти месяц. В Туле зажгут огни на 30-метровой ели с мультимедийным шатром, между Иваново и Шуей будет курсировать ретро-поезд, а в Ярославле к Деду Морозу и Снегурочке в новогоднем шоу присоединятся дельфины. Ради чего еще стоит покинуть Москву на Новый год? Выясняла Анна Кулецкая.

Фото: Дмитрий Киселев, Коммерсантъ

13 декабря Снежанушка — дитя искусственного интеллекта и символ новогодней столицы — открыла праздничные мероприятия в Рязани. Всего их по плану около 700. В рамках гастротура рекомендуется попробовать десерт калинник, а вот 1 января в полдень туристы могут присоединиться к трезвому забегу.

Или к фестивалю зимних напитков «Сбитень-пати», рассказала заместитель министра культуры города Дарья Стерлигова: «В этом году у нас резиденция и почта Деда Мороза. В начале января состоится гастрономический фестиваль "Кухня Рязанского края". Есть клуб моржевания. Жители Рязани, которые занимаются закаливанием, ежегодно проводят встречи, и мы приглашаем всех желающих для того, чтобы испробовать свой организм на прочность и принять участие, конечно, после согласования с врачом, в зимних водных процедурах. Все мероприятия нашей новогодней столицы на главной сцене будут начинаться с "Зарядки с чемпионом"».

Окунуться в миры русского фольклора ежегодно предлагает Снегурочка в своем костромском тереме. Интерактивная экскурсия в составе группы обойдется меньше чем в 1 тыс. руб., но на официальном сайте предупреждают: бронировать такой визит нужно за месяц. В Калужской Тарусе ежегодно проходит фестиваль старинных саней. А в снежные зимы можно и самому покататься на упряжке в Суздале, рассказывает гид Александр Варламов: «Многие приезжают и на несколько дней, и на один. Это всегда желание оказаться в зимней сказке. Если выпадет снег, то красота будет неописуемая. У многих перед глазами сразу возникает картинка, как по суздальским улицам ездят тройки. Это не совсем так, потому что на улицах города чаще можно увидеть сани, запряженные одной лошадью. На них можно покататься и по замерзшему руслу реки катаются — это одно из развлечений. Также катаются на "ватрушках", на ледянках. В Суздале сохранились земляные валы XII века. Конечно же, сходить на экскурсию. Например, я буду проводить экскурсии два раза в день в образе стрельца».

Еще один атмосферный фестиваль «Русское Рождество» пройдет в Шуе Ивановской области, а если хочется позволить себе чуть больше, чем в Москве, то стоит отправиться в небольшое путешествие на запад, говорит корреспондент “Ъ” в Смоленске Александр Асадчий: «Имеет смысл заехать в город Гагарин и, конечно, в Вязьму для того, чтобы прочувствовать провинциальный праздничный дух. Стоит посетить Смоленск, где главные мероприятия будут проходить в центральном парке культуры и отдыха с большим количеством достопримечательностей, на Марсовом поле. После поздравлений официальных лиц начнется фестиваль кавер-бэндов, там будут играть отличные ребята — группа BiVNi».

Стоимость размещения в квартире, гостинице или уютном домике под Рязанью в саму новогоднюю ночь начинается от 5 тыс. руб. и доходит до 35 тыс. руб. В отелях Смоленска в среднем туристы заплатят 15 тыс. руб., примерно столько же — за апартаменты в центре Костромы по соседству со Снегурочкой.

Анна Кулецкая