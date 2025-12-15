На Петербург пришлось почти 50% вакансий для рабочих в СЗФО

В Санкт-Петербурге с начала 2025 года открыли 115 тыс. вакансий для рабочих. Это 47% от общего количества предложений по Северо-Западному федеральному округу, сообщили в пресс-службе компании hh.ru.

Такой показатель обеспечил Северной столице лидерство среди других регионов округа. За Петербургом идет Ленобласть — 16% от общего количества вакансий. В тройку также попала Вологодская область (8%).

Аналитики фиксируют в СЗФО умеренный уровень конкуренции: на одну вакансию в среднем поступает 5,6 резюме. Это нижняя граница нормы. В Петербурге же она доходит до 6,7 резюме на вакансию

«Северо-Западный округ демонстрирует две яркие тенденции. С одной стороны, в Санкт-Петербурге мы видим стабильный объем спроса и умеренный уровень конкуренции за соискателя. С другой – в приграничных областях, сохраняется дефицит рабочих рук, где на одну вакансию приходится меньше 4 резюме. Это заставляет работодателей активно наращивать предлагаемый доход»,— объяснила директор hh.ru по СЗФО Юлия Сахарова.

Медианная предлагаемая зарплата для рабочих составила 94,1 тыс. рублей в Петербурге. Более высокий доход зафиксирован в Республике Коми (122,3 тыс. рублей), Архангельской области (109,2 тыс. рублей) и Псковской области (106 тыс. рублей).

Татьяна Титаева