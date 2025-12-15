Жительницу Чебоксар задержали за кражу 5,4 млн рублей у подруги

В Чебоксарах задержали 20-летнюю местную жительницу, ее подозревает в краже более 5,4 млн руб. у своей подруги. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Чебоксарам.

Чтобы потерпевшая не заметила пропажу накопленных на покупку квартиры сбережений, подозреваемая подсыпала ей в еду и напитки снотворное.

Следствие установило, что подозреваемая действовала по указаниям мошенников. После того как ей позвонили злоумышленники, она перечислила им собственные 700 тыс. руб., а позже под видом «декларирования» денежных средств подруги передала их курьеру.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Анна Кайдалова