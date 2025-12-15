В Ярославской областной думе рассказали о введении режима АУСН

Введение на территории Ярославской области специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения» (АУСН) поможет предпринимателям региона адаптироваться к изменению налогового законодательства. Об этом сообщили в Ярославской областной думе.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что проект закона был внесен группой депутатов и принят на очередном заседании 15 декабря. Его необходимость авторы объяснили изменением федеральной системы налогообложения. В следующем году уплата НДС будет обязательна на упрощенной системе налогообложения при достижении уровня доходов в 20 млн руб.

«Встал вопрос о том, как увеличить возможности для малых предприятий работать в этих сложных условиях. Мы три месяца работали над этой темой вместе с правительством Ярославской области, налоговой службой, с уполномоченным по правам предпринимателей, с общественными организациями»,— рассказал заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев.

Принятый закон позволяет ярославским предпринимателям использовать АУСН, что предполагает автоматический расчет налогов и взносов налоговой службой на основе данных банков и кассовых аппаратов. Ставки на АУСН несколько выше, чем на УСН (8% с «Доходов» и 20% с «Доходы минус расходы» против 6% и 15% соответственно), однако предполагает отсутствие отчетности и уплаты НДС.

По словам председателя бюджетного комитета Александра Гончарова, закон затрагивает более 16 тыс. субъектов экономической деятельности Ярославской области.

«Закон дает возможность бизнесу выбирать наиболее оптимальный с его точки зрения специальный налоговый режим. Выпадающие доходы бюджета, которые при этом могут быть, — это фактически поддержка бизнеса, и она весьма существенная: за три года это порядка 700-800 млн рублей. Мы на это пошли, чтобы в непростой экономической ситуации дать возможность бизнесу не только удержаться на плаву, но и развиваться»,— сказал Александр Гончаров.

Закон вступит в силу с 1 февраля 2026 года. Аналогичный режим работает уже в 83 регионах России.

Антон Голицын