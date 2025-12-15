Бюджет Ярославской области принят во втором чтении

Ярославская областная дума во втором чтении приняла закон об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Депутаты обсудили проект закона на заседании, в котором принимал участие губернатор Михаил Евраев.

Глава региона отметил, что при формировании бюджета ключевыми принципами были выполнение социальных обязательств и обеспечение финансирования экономики и инфраструктуры. Дополнительные поступления из федерального бюджета составили порядка 72 млрд руб.

«Была проделана большая совместная работа правительства области и депутатов думы. Бюджет получился социально ориентированным, сбалансированным, реалистичным, предусмотрены все необходимые финансовые средства для поддержки участников СВО и членов их семей»,— сказал Михаил Евраев.

Общий объем доходов запланирован на уровне 155,7 млрд руб., общий объем расходов составит 156,1 млрд руб., из которых 74 млрд руб., или около 50%, направлены на выполнение социальных обязательств. Еще 50,3 млрд руб. будет выделено на развитие производственной отрасли, включая транспорт, коммунальное хозяйство, дорожную инфраструктуру, благоустройство, сельское хозяйство и ЖКХ. 27,9 млрд руб. предусмотрено для дотаций муниципальным округам, финансирования общегосударственных вопросов, резервного фонда и обслуживания госдолга. Индексация выплат Социального кодекса запланирована на 5,1%. В ходе работы над бюджетом было внесено 166 поправок от губернатора и депутатов.

«Между первым и вторым рассмотрением бюджета была проведена очень серьезная работа правительством, депутатами, фракциями. Были внесены поправки, которые коснутся многих направлений социальной сферы, ЖКХ, сельского хозяйства. На мой взгляд, все поправки дадут возможность бюджету, с одной стороны, максимально выполнит свою социальную миссию, с другой — участвовать в федеральных программах, для того, чтобы в регион были привлечены деньги федерального бюджета»,— отметил председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий.

Поддержку получили поправки в сфере сельского хозяйства на сумму почти 60 млн руб., на реализацию программ инициативного бюджетирования (350 млн руб.), на помощь фонду содействия капремонту (150 млн руб.) и на финансирование капремонтов медицинских организаций (50 млн руб.). Также 50 млн руб. выделено на приведение в нормативное состояние территорий школ.

Среди основных направлений финансирования в 2026 году – ремонт школ и детских садов, ремонт и оснащение поликлиник, обеспечение льготных категорий граждан бесплатными лекарствами, строительство школ в поселке Красный Бор и селе Ивановское, благоустройство образовательных и медицинских организаций, а также завершение строительства корпуса областной детской клинической больницы.

Антон Голицын