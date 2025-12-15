Выдача автокредитов в Удмуртии упала на треть в ноябре

В Удмуртии в ноябре количество выданных автокредитов составило 1,83 тыс. единиц, что на 32,2% меньше по сравнению с октябрем, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по России количество выданных автокредитов в ноябре 2025 года сократилось до 93,9 тыс. единиц, что на 25,1% меньше, чем в предыдущем месяце. Однако по сравнению с ноябрем 2024 года наблюдается небольшой рост на 1,4%.

Эксперты связывают снижение выдачи автокредитов с охлаждением спроса на кредиты и ужесточением кредитной политики со стороны банков. В условиях жесткой денежно-кредитной политики кредиторы предпочитают заемщиков с хорошей кредитной историей и низким показателем долговой нагрузки.

Анастасия Лопатина