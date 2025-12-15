Дагестан занял первое место по авариям на ж/д переездах среди южных регионов РФ

Дагестан возглавил антирейтинг по числу ДТП на железнодорожных переездах Северо-Кавказской железной дороги. С января по ноябрь 2025 года здесь зафиксировали 14 аварий. Пресс-служба СКЖД обнародовала эти данные 14 декабря.

Краснодарский край занял второе место с девятью инцидентами за те же 11 месяцев. Ставропольский край и Ростовская область показали по четыре аварии. В Кабардино-Балкарии произошло две, в Северной Осетии и Чечне — по одной.

Всего на переездах СКЖД случилось 35 ДТП. В них погибли пять человек, 15 получили травмы разной тяжести. Ранее, за январь-август, насчитали 29 аварий с четырьмя погибшими и 19 ранеными. Дагестан тогда лидировал с 10 случаями.

Водители нарушают правила из-за спешки и невнимательности. За восемь месяцев СКЖД выявила свыше 560 таких нарушений. Железнодорожники и ГИБДД провели 274 рейда, оштрафовали или лишили прав 66 автолюбителей.

За десять месяцев число нарушений ПДД на переездах достигло 630. Сотрудники устроили 296 совместных рейдов, привлекли к ответственности 83 водителя. Дагестан уже в сентябре лидировал по промежуточным данным — 13 инцидентов из 33.

Тренд сохраняется: в августе Краснодарский край имел шесть аварий, Ставропольский — четыре. Ингушетия тем временем показала рост общего числа ДТП с пострадавшими на 30% в первом полугодии. СКЖД усиливает профилактику, но аварийность растет из-за низкой культуры вождения автолюбителей.

