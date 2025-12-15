Сотрудники Росгосстраха в Ростовской области удостоены федеральных и региональных наград

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко наградил Почетной грамотой директора Ростовского филиала Росгосстраха Дмитрия Есипова — за значительный вклад в формирование и реализацию социально-экономической политики Ростовской области. По поручению Заксобрания грамоту Дмитрию Есипову вручил Уполномоченный по правам предпринимателей в регионе Олег Дереза.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ростовской области Фото: филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Ростовской области

«Любая награда, которую получает руководитель филиала, — это отражение общих усилий всей команды Росгосстраха в регионе и признание эффективной работы нашего коллектива, направленной на развитие Ростовской области и защиту финансовых интересов ее жителей», — прокомментировал событие Дмитрий Есипов.

Буквально на следующий день руководитель Ростовского филиала Росгосстраха торжественной обстановке вручил Благодарственное письмо президента РФ страховому агенту из агентского центра «Новошахтинский» Елене Усмановой.

Елена Ивановна — настоящий ветеран компании, общий стаж работы в Росгосстрахе — почти 45 лет. Начав карьеру штатным сотрудником, после выхода на пенсию она осталась работать в компании страховым агентом. На церемонии награждения присутствовали коллеги Елены Усмановой и представители муниципалитета. За многолетний труд на благо города и его жителей Елену Ивановну поблагодарил и представитель администрации Новошахтинска Юрий Лубенцов.

«Самая приятная часть в работе любого руководителя — это поздравлять своих сотрудников с отличными результатами. Благодарственное письмо президента — это особый, важный случай не только для Елены Усмановой, но и для всего нашего филиала и, конечно, сотрудников подразделения в Новошахтинске. Это высокая оценка многолетнего, безупречного труда», — отметил Дмитрий Есипов.

