Пензенская область оказалась в первой половине рейтинга по доходам россиян

Пензенская область заняла 38-е место в рейтинге уровня доходов населения российских регионов, составленном РИА «Рейтинг». Анализ основывался на соотношении заработка жителей и стоимости стандартного набора потребительских товаров и услуг.

По данным исследования, в Пензенской области показатель составил 2,39. Среднедушевой доход жителей региона в третьем квартале 2025 года достиг 52,3 тыс. руб. в месяц. В сравнении с аналогичным периодом 2024 года наблюдается рост доходов пензенцев на 6,7%.

Другие регионы «Ъ-Средняя Волга» расположились ниже в списке. Волгоградская область, ранее располагавшаяся на 63-й строчке, заняла 58-е место с показателем 2,19. В третьем квартале этого года среднедушевой доход населения составил 48,5 тыс. руб., что на 5,1% больше аналогичного периода в 2024 году. Астраханская область остановилась на 63-м месте рейтинга (2,09). Заработок населения вырос на 1,1%, достигнув 45,3 тыс. руб. Саратовская область в данном списке на 75 строчке, показатель 1,94. Среднедушевой доход жителей региона увеличился на 4,3% и составил 42,1 тыс. руб.

Лидерами рейтинга стали Ненецкий (5,85), Ямало-Ненецкий (5,4) и Чукотский (5,08) автономные округа. Аутсайдерами стали республики Ингушетия (1,2), Тыва (1,54) и Карачаево-Черкесия (1,63).

Нина Шевченко