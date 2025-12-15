В Башкирии завод обязали получить комплексное экологическое разрешение

Орджоникидзевский районный суд оштрафовал инженера по промышленной безопасности и охране труда ООО «Завод смазочных материалов "Девон"» на 4,5 тыс. руб. за деятельность предприятия без комплексного экологического разрешения (ст.8.47 КоАП РФ) и нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ).

Также суд удовлетворил требования Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры обязать компанию получить комплексное экологическое разрешение, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Проверка

надзорного ведомства установила, что «Завод смазочных материалов "Девон"», который занимается производством моторных масел, с января этого года эксплуатирует объект первой категории, оказывающий значительное негативное воздействие на окружающую среду, без комплексного экологического разрешения и без санитарно-эпидемиологического заключения на проект санитарно-защитной зоны.

ООО «Завод смазочных материалов "Девон"», поданным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2003 года в Уфе. Владельцы — Сергей Пиянзин (40%), Сергей Белоусов и Сергей Шлиссер (по 25%) и Сергей Лабутьев (10%).Выручка в 2024 году равнялась 3,91 млрд руб., чистая прибыль —77,22 млн руб.

Майя Иванова